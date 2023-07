Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 16/07/2023 - 12:03 Compartilhe

O britânico Henry Searle, 27º do mundo, conquistou, neste domingo, o título juvenil de Wimbledon, Grand Slam mais tradicional do tênis, jogado no piso de grama.

Algoz do brasileiro João Fonseca nas quartas de final, Searle derrotou na final o russo Yaroslav Demin por um duplo 6/4. O último tenista da casa a vencer no juvenil em Londres havia sido Stanley Matthews em 1962.

Searle é o sétimo jogador da casa a vencer no juvenil o evento.