Alessandro admite dinheiro parcelado na venda de Pedro e explica negociação da joia do Corinthians

O Corinthians está por detalhes de anunciar a venda de 50% dos direitos econômicos de Pedro ao Zenit, da Rússia, por 9 milhões de euros (R$ 47 milhões na cotação atual). Os valores deixaram a torcida corintiana incomodada, tendo em vista que o atacante de 17 anos é visto como a principal promessa da base nos últimos anos.

Alessandro Nunes, gerente de futebol do Timão, justificou a venda como forma de quitar pendências financeiras e tirar o transfer ban do clube, já que o Timão está impedido de registrar novos jogadores por conta de uma dívida com o empresário Eduardo Bou Daye e corre risco de sofrer novamente essa punição por uma dívida com Mauro Boselli.

– Uma das formas de arrecadação é a venda de atletas. Se fez necessário fazer uma venda para pagar contas. Não estou falando isso para justificar os valores do Pedro. É um número que avaliamos ser importante, e que se finalizarmos os detalhes, tudo deve ocorrer para a venda acontecer, e quem sabe até outras, se forem importantes e se entendermos que vai vão ser boas para pagar nossas contas, que não são poucas – disse o dirigente após a vitória corintiana sobre o Liverpool-URU.

Alessandro admitiu que o clube não irá receber o valor da venda de Pedro à vista, e sim parcelado, sendo esse um dos últimos pontos da negociação.

– Quando mencionamos detalhes é porque a negociação envolve isso, Existe um montante final e buscamos que esse valor inicial seja o mais significativo possível. Quanto maior for, mais ajuda nosso clube – concluiu Alessandro.

Pedro começou a partida contra o Liverpool-URU no banco de reservas e entrou no segundo tempo, no lugar de Wesley. Após o jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo analisou a situação envolvendo o atacante de 17 anos.

-Se encaminhado para ter uma solução. Meu pensamento das coisas que tão vendo aqui. Futebol é que nem macarrão, se esfriar fica ruim, se come quente. Coisas do futebol. Base é ativo do clube. Se aparecer oportunidade boa de negociação, vamos fazer. Dentro de uma conversa com dirigentes de que se aparecer a proposta a gente vai fechar, transação de futebol valores de mercado até bom que é um moleque que estava aí, todo mundo falava. Futebol é negócio, tem que fazer caixa. Ativo dos clubes estão muitos nas categorias de base. Esse molecada antes do jogo era um valor e hoje foram observados e começando a jogar são ativos do clube – disse Luxa na coletiva.