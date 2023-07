Alemanha x Marrocos: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Mundo Feminina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 18:20 Compartilhe

A Copa do Mundo Feminina terá, nesta segunda-feira (24), a estreia de uma das grandes favoritas ao título. A partir das 5h30 (de Brasília), a Alemanha encara o Marrocos pelo grupo H, no Melbourne Rectangular Stadium, na Austrália.

RUMO AO TRICAMPEONATO

A seleção alemã feminina é acumula um histórico de conquistas e performances brilhantes em competições internacionais, com dois título de Copa do Mundo. Com um estilo de jogo tático e ofensivo, as alemãs são reconhecidas pela qualidade técnica e capacidade de adaptação em campo. Sob o comando da treinadora Martina Voss-Tecklenburg, ex-jogadora e ícone do futebol feminino alemão, a equipe busca manter seu legado vitorioso e consolidar sua posição de destaque no cenário mundial.

AS LEOAS DO ATLAS

Já a seleção marroquina de futebol feminino vem crescendo em projeção e relevância no cenário esportivo, demonstrando um futebol de qualidade e determinação. As jogadoras marroquinas, conhecidas como “As Leoas do Atlas”, são reconhecidas por sua garra e dedicação em campo. Com um estilo de jogo marcado pela velocidade e habilidade individual, Marrocos busca fazer história na Copa do Mundo Feminina.

FICHA TÉCNICA

Alemanha x Marrocos

Data e horário: segunda-feira, 24/07/2023, às 5h30 (de Brasília)

Local: Melbourne Rectangular Stadium, em Melbourne (AUS)

Onde assistir: SporTV, CazéTV e Fifa+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ALEMANHA (Técnica: Martina Voss-Tecklenburg)

Frohms; Kleinherne, Hendrich, Hegering e Rauch; Oberdorf e Dabritz; Huth, Magull e Buhl; Popp

MARROCOS (Técnico: Reynalds Pedros)

Er-Rmichi; Redouani, Ait El Haj, Mrabet e Seghir; Ouzraoui, Chebbak, Nekkach e Tagnaout; Amani e Ayane