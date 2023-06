Alemanha x Colômbia: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 10:00 Compartilhe

Nesta terça-feira (20), às 15h45 (horário de Brasília), Alemanha e Colômbia entram em campo na Veltins-Arena em partida amistosa. Os alemães estão há três jogos sem vencer e querem espantar a má fase jogando em casa, junto com seu torcedor. Já os colombianos fazem ótimo 2023, com duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota, querendo dar segmento à boa maré com um adversário de peso.

POUCA INSPIRAÇÃO

A seleção da Alemanha tem tido dificuldades para se adaptar ao estilo de Hansi Flick. Mesmo com quase dois anos de trabalho, o treinador ainda não conseguiu imprimir em seus comandados o estilo de jogo desejado e os números e fatos comprovam as oscilações: são apenas quatro vitórias nos últimos quinze jogos, além da precoce queda na Copa do Mundo, ainda na fase de grupos. O confronto com a Colômbia costuma ser favorável aos alemães: são duas vitórias, dois empates e zero derrotas no raio-x do duelo. A última vitória aconteceu em 2006, por 3 a 0, com gols de Ballack, Schweinsteiger e Borowski.

BUSCA PELA RECONSTRUÇÃO

A Colômbia, por outro lado, vem tendo um início de novo ciclo bastante animador. São quatro jogos de invencibilidade em 2023, enfrentando Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Iraque. É uma espécie de resposta aos torcedores dos Cafeteiros, que se contentaram em assistir a última Copa do Mundo apenas pelo sofá, sem conseguir a vaga na competição do Qatar. O último jogo da Colômbia contra uma seleção europeia aconteceu na Copa de 2018, quando enfrentou a Inglaterra nas oitavas de final, caindo na disputa de pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal.

FICHA TÉCNICA:

Alemanha x Colômbia

Data e horário: terça-feira, 20/06/2023, às 15h45 (de Brasíla)

Local: Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (ALE)

Onde assistir: SporTV 3

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ALEMANHA (Técnico: Hansi Flick)

Bernd Leno; Matthias Ginter, Antonio Rüdiger e Nico Schlotterbeck; Marius Wolf, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka e Robin Gosens; Leroy Sané e Jamal Musiala; Niclas Füllkrug

COLÔMBIA (Técnico: Nestor Lorenzo)

Álvaro Montero; Daniel Muñóz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Deiver Machado; Mateus Uribe e Jefferson Lerma; Juan Cuadrado, Jorge Carrascal e Luis Díaz; Rafael Santos Borré

