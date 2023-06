Alemanha perde para Colômbia e soma segunda derrota seguida em amistosos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 17:58 Compartilhe

A Alemanha perdeu para a Colômbia por 2 a 0 nesta terça-feira, jogando na Veltins-Arena, em jogo amistoso. Os gols da equipe sul-americana foram marcados por Luis Díaz e Juan Cuadrado. Foi a primeira vitória da seleção colombiana sobre a equipe alemã em toda a história.

Foi a segunda derrota seguida da Alemanha, que fechou esta Data-Fifa sem vencer. O time comandado pelo técnico Hansi Flick empatou com a Ucrânia por 3 a 3 e perdeu para a Polônia por 1 a 0, antes desta derrota contra a Colômbia, que está invicta desde fevereiro de 2022.

MUITOS ERROS

Mais uma vez, a Alemanha não desempenhou um bom papel jogando em casa. Em um primeiro tempo marcado por erros técnicos, a saída de bola da seleção tetracampeã do mundo pouco prejudicou a Colômbia.

SUBIU ALTO

A equipe sul-americana saiu na frente com um belo gol. Aos nove minutos do segundo tempo, Cuadrado recebeu na direita, olhou para a área e cruzou na medida para Luis Díaz. O camisa sete saltou e testou para o fundo do gol, abrindo o placar para a Colômbia na Veltins-Arena, 1 a 0.Última vitória da Alemanha foi em março (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Após sofrer o gol, a Alemanha tentou “acordar” na partida e passou a imprimir uma pressão sobre os colombianos. As mexidas do técnico Hansi Flick, como as entradas de Fulkrug e Henrichs, deixaram a equipe mais ofensiva. Mas nada disso foi o suficiente para os tetracampeões do mundo buscarem o gol.

PÊNALTI E GOL DO CAPITÃO

A situação da Alemanha piorou ainda mais. Kimmich, que havia acabado de entrar, fez pênalti ao colocar o braço na bola após cruzamento de Machado. O VAR reviu o lance e confirmou a penalidade. Na cobrança, Cuadrado não perdoou e anotou o segundo gol da Colômbia.

