Além da Série B, Novorizontino tem ótimo aproveitamento nas categorias de base

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 11:45 Compartilhe

O Novorizontino vive grande momento na temporada em diferentes categorias. Líder da Série B do Brasileirão com 26 pontos e seis vitórias consecutivas – melhor marca da história do clube – o Tigre do Vale está garantido na segunda fase das principais competições estaduais de base, tendo vaga confirmada no sub-20, sub-17 e sub-15.

Após o empate por 1 a 1 com o XV de Jaú, pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20, a equipe alcançou 22 pontos e assegurou a segunda melhor campanha do Grupo 4, atrás apenas da Ferroviária, com 30. Na segunda fase, o clube estará no Grupo 19, junto do melhor do Grupo 6 (Guarani), o primeiro do Grupo 11 (Palmeiras) e a terceira melhor campanha na classificação geral (Ituano).

O bom desempenho no estadual sub-20 também é acompanhado pelas categorias inferiores. No Sub-17, o Novorizontino conquistou 24 pontos e avançou de maneira invicta para a próxima fase onde que enfrentará Juventus, Bragantino e Referência FC pelo Grupo 18. Já no sub-15, o Tigre do Vale se classificou na segunda colocação, com 25 pontos, mesma pontuação da Ferroviária, e terá pela frente Jabaquara, Independente de Limeira e Desportivo Brasil no Grupo 19.

O sucesso na base tem atraído olhares nacionais, caso da Seleção Brasileira Sub-17, que se prepara para o Mundial da categoria, em novembro deste ano. O lateral-direito Arthur Barbosa, que integra a equipe sub-20 do Novorizontino, se tornou o primeiro atleta do clube a ser convocado para defender a Amarelinha em amistosos contra o México, nos dias 27 e 30 de junho. Além disso, na equipe principal, que enfrenta o Senegal nesta terça-feira (20), o zagueiro Robert Renan, que passou pela base do Tigre antes de chegar ao Corinthians e depois ser negociado ao Zenit, também foi novamente convocado.

– Transformar um potencial talento em performance é o grande desafio para os clubes que trabalham com formação de atletas. Seguir as diretrizes do currículo de formação ‘Em Frente Tigre Valente’ tem nos tornado mais assertivos, e a convocação de um de nossos atletas para a Seleção Brasileira de base é, sem dúvida, uma coroação deste processo. Somos uma cadeia, como uma rede, em que temos um processo sistêmico e todos estão engajados nessa causa. Por isso, não temos dúvida que melhores resultados ainda estão por vir – afirma Marildo Ferreira, Coordenador das Categorias de Base do Novorizontino.

– É um momento de muita alegria para o clube. O Novorizontino, desde o início da sua história, tinha como meta que um de seus atletas das categorias de base fosse convocado diretamente do clube para Seleção e o Arthur Barbosa, o Tutu, vem ser o primeiro de muitos que terão esse privilégio. Mas, claro que, por ser o primeiro, tem esse brilho especial, por mérito dele, que trabalhou, buscou, precisou de muito esforço para atingir esse objetivo, além de todo o trabalho desenvolvido nas categorias de base do clube – celebra Genilson Santos, presidente do clube radicado na cidade de Novo Horizonte.

No futebol brasileiro, o Novorizontino é uma das equipes que possui o Certificado de Clube Formador (CCF), principal documento de especialização na formação de atletas chancelado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em março deste ano, o Tigre lançou o seu “Currículo de Formação”, em evento na Federação Paulista de Futebol (FPF), trazendo a linha de conduta para a formação de atletas nas categorias de base.

E MAIS: