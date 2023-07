Alcaraz vira e faz duelo histórico contra Rune nas quartas de Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 10/07/2023 - 17:20 Compartilhe

Pela primeira vez na história de Wimbledon o torneio terá uma quartas de final totalmente de atletas abaixo de 21 anos. Carlos Alcaraz, número 1 do mundo e de 20 anos, se garantiu com virada sobre Matteo Berrettini.

O espanhol derrotou por 3 sets a 1 em 3h04min o atual 38º colocado e ex-top 10, com parciais de 3/6 6/3 6/3 6/3 e vai duelar contra o dinamarquês Holger Rune, sexto colocado e com a mesma idade, que passou pelo búlgaro Grigor Dimitrov, 21º favorito, por 3/6 7/6 (8/6) 7/6 (7/4) 6/3.

Os dois tenistas alcançam pela primeira vez esta fase no torneio em Londres. Alcaraz havia parado nas oitavas de final ano passado contra Jannik Sinner enquanto que Rune chegou este ano sem nenhuma vitória no piso de grama.

Carlitos começou abaixo diante do vice-campeão de 2021 em um jogo com erros acima da média. Só que Berrettini fez um game ruim basicamente a cada set seguinte, o que foi suficiente para o jovem campeão do US Open consolidar a vantagem. O jogo chegou a ser paralisado por mais de dez minutos para o fechamento do teto retrátil por conta do cair do sol. Mesmo com condições fechadas o italiano não conseguiu fazer valer seu saque e sua direita.

Rune e Alcaraz jogarão o tira-teima. Alcaraz venceu no NextGen Finals de 2021 e desistiu quando perdia nas quartas do Masters 1000 de Paris, na França, no ano passado.