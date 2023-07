Alcaraz tem trabalho, mas vai à 3ª rodada de Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 12:22 Compartilhe

Número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz emplacou mais uma vitória e se garantiu, nesta sexta-feira, na terceira rodada de Wimbledon, torneio mais tradicional do tênis, jogado na grama do All England Club.

O natural de Murcia, que vem do título inédito no piso, em Queen´s, precisou de 2h32min para derrotar o francês Alexandre Muller, 84º colocado, por 3 sets a 0 com aperto por 6/4 7/6 (7/2) 6/3.

Alcaraz aplicou 31 winners, mas também errou bastante, 41 bolas, cedendo seis break-points ao adversário, mas salvando todos. Ele aproveitou apenas dois das 14 oportunidades que teve nos três sets apertados. No terceiro salvou break-point para evitar que o adversário voltasse na partida.

Carlitos tenta repetir seu melhor resultado no torneio, do ano passado, com oitavas de final. Para tal precisará derrotar o chileno Nicolas Jarry, cabeça de chave 25, ou o australiano Jason Kubler, 77º colocado.