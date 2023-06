Alcaraz sofre, mas vai às oitavas em Queen´s

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 13:59 Compartilhe

O espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, estreou com vitória, nesta terça-feira no ATP 500 de Queen´s, em Londres, na Inglaterra, evento sobre o piso de grama com premiação acima de 2 milhões de euros.

Alcaraz derrotou o lucky-loser francês Arthur Rinderknech, 83º colocado, por 2 sets a 1 de virada com parciais de 4/6 7/5 7/6 (7/3) após 2h34min de duração. Rinderknech entrou no lugar também do francês Arthur Fils, que seria o rival inicial de Alcaraz.

O espanhol, que travou mentalmente na semi de Roland Garros contra Novak Djokovic, sofreu com um game ruim no 4 a 4 do primeiro set, cometendo quatro erros não-forçados para ser quebrado. Jogou um pouco melhor no segundo e no terceiro vencendo nos detalhes.

O murciano encara o tcheco Jiri Lehecka, 36º colocado, pela primeira vez. Lehecka passou pelo espanhol Alejandro Fokina por 7/6 (7/4) 6/3.

