Alcaraz perde pontos e vê aproximação de Djokovic

Em novo ranking divulgado nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais, a ATP, Carlos Alcaraz somou sua 31ª semana no topo, a sexta consecutiva, mas perdeu mais um pouco da vantagem que tinha para Novak Djokovic.

Ele descartou 150 pontos referentes à final do ATP 250 de Umag, na Croácia, no ano passado e ficou com 9225 pontos contra 8795 do sérvio.

A disputa promete ser intensa a partir do torneio de Cincinnati, no meio de agosto, evento que ambos disputam e Alcaraz descarta 180. Nole não tem nenhum a descontar tanto em Ohio quanto no US Open enquanto que o espanhol defende o troféu do Aberto dos Estados Unidos e terá que somar em Cincinnati e antes em Toronto.

Campeão no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, o alemão Alexander Zverev subiu três posições e foi ao 16º posto. Taylor Fritz somou com o troféu em Atlanta e se manteve como o nono colocado. Vice em Hamburgo, Laslo Djere ganhou 19 posições e é o 38º.

Stan Wawrinka voltou ao top 50 após sua primeira final em quase quatro anos. Ele subiu 23 degraus e foi ao 49º. A última vez entre os 50 havia sido em outubro de 2021. Campeão de Umag, Alexei Popyrin saltou 33 e foi ao 57º, seu melhor desempenho.