De acordo com informações do jornal MARCA, o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, não treinou nesta quinta-feira, véspera do encontro diante do russo Daniil Medvedev pela semifinal de Wimbledon.

O jornal aponta que o tenista optou por passar por tratamento com o fisioterapeuta Juanjo Moreno. Ele vinha sofrendo com dores no adutor direito desde a final do ATP 500 de Queen´s, em Londres.

O médico do tenista, Juanjo López, também está acompanhando o atleta em Londres.