Alcaraz frustra Dimitrov e alcança, em Queen’s, sua 8ª semi do ano

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 19:31 Compartilhe

Jogando seu nono torneio na temporada, o espanhol Carlos Alcaraz, 2º da ATP, está em sua 8ª semifinal no ano ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov, 26º, em um jogo relativamente tranquilo. Alcaraz busca sua 6ª final do ano contra o norte-americano Sebastian Korda.

Alcaraz encarou 1h34 de partida paa fecha o placar em 6/4 6/4 tendo convertido cinco aces a seis do búlgaro, que cometeu sete duplas-faltas a duas e 16 erros não-forçados contra cinco do espanhol, que disparou 8 bolas vencedoras contra 15 de Dimitov.

O espanhol abriu a partida quebrando o saque do búlgaro e apresentando muito controle da disputa. Dimitov chegou a salva três breakpoints no 6º game, o mais longo da partida com 8 minutos de duração e fechou a parcial.

O segundo set foi mais nervoso, Alcaraz saiu perdendo de 3/0 com quebra no 2º game, devolveu no 5º, trocou quebras entre os 7º e 9º games, onde abriu 5/4 e administou.

Alcaraz encara na semifinal de Queen”s Sebastian Korda, que vem de vitória sobre o local Cameon Norrie 6/4 7/6 (7-1).

Alcaraz e Korda já se enfrentaram três vezes no cicuito e o espanhol levou a melhor em dois encontros. Esta será a primeira vez dos dois se enfrentando na grama