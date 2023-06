Alcaraz é confirmado no topo e será o cabeça 1 em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 8:33 Compartilhe

A Associação dos Tenistas Profissionais, a ATP, confirmou o retorno do espanhol Carlos Alcaraz no topo do ranking após a conquista dele no ATP 500 de Queen´s, em Londres.

Alcaraz somou 500 pontos e foi aos 7675 pontos contra 7595 do sérvio Novak Djokovic. O natural de Murcia iniciou sua 26ª semana no topo da ATP e ficará pelo menos mais duas na frente, até o torneio de Wimbledon onde uma nova disputa será aberta com os dois.

Carlitos assim será o cabeça de chave 1 de Wimbledon em sorteio que será realizado nesta sexta-feira com Djokovic em segundo e os dois só poderão se encontrar na final na grama de Londres.

O top 10 sofreu mais uma alteração com o italiano Jannik Sinner ultrapassando o americano Taylor Fritz e ocupando a oitava colocação. Vice em Queen´s, Alex de Minaur subiu dois postos e é o 16º, Alexander Bublik subiu 22 com seu maior título em Halle, na Alemanha, e tem o melhor ranking com o 26º lugar.