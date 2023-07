Alcaraz diz ter se apaixonado pela grama após título em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 16/07/2023 - 16:43 Compartilhe

Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, comemorou sua conquista inédita de Wimbledon neste domingo após destronar Novak Djokovic em batalha de cinco sets após 4h42min com parciais de 1/6 7/6 (8/6) 6/1 3/6 6/4.

“É um sonho realizado. Eu me apaixonei pela grama agora”, disse o espanhol que não gostava muito do piso até este ano quando venceu Queen´s e agora levanta Wimbledon.

“Desde que nasci, o Big 4 dominou Wimbledon. Depois de 20 anos, da minha idade, ver meu nome na parede e o troféu, é um sonho que se torna realidade.”

Foi apenas o terceiro jogo contra Djokovic e a terceira batalha com duas vitórias para Carlos uma para cada lado em Grand Slams – derrota na semi de Roland Garros. Seria uma nova rivalidade no tênis ? “Espero que sim. Acho que mostrei que sou capaz de enfrentá-lo nas maiores fases após lutas épicas. Acho que estou pronto para seguir em frente e ser o grande rival do Novak”.

Ele lembrou do episódio da semi de Roland Garros onde teve cãibras a partir do terceiro set e não conseguiu mais jogar: “Cresci muito desde aquele momento no Aberto da França. Eu sabia que tinha que estar lá. É a final de Wimbledon. Não era hora de desistir, ficar para baixo”.

“Você me inspira muito. Comecei a jogar tênis, te observando, desde que nasci você já ganhava torneios. É incrível – você disse que 36 é o novo 26 e você faz isso acontecer.”