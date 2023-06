Alcaraz comemora final: ‘Sinto que estou jogando há 10 anos na grama’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 15:21 Compartilhe

O espanhol Carlos Alcaraz, vice-líder da ATP, comentou sua performance na grama de Queen’s, em Londres, logo após se garantir em sua primeira final no piso. Alcaraz comemorou sua rápida adaptação e prevê uma final complicada conta Alex de Minaur.

“Agora eu sinto que estou jogando por 10 anos na grama, é uma loucura para mim”, disse Alcaraz, que fez de Queen’s seu torneio de preparação para Wimbledon após ser eliminado na semifinal de Roland Garros, que é disputado no saibro.

“Eu não esperava adaptar minha movimentação e meu jogo tão rápido à grama. Estou muito feliz com isso”, seguiu o tenista. “Estou jogando e me sentindo muito bem”, avaliou o pupilo de Juan Carlos Ferrero.

“Estou muito feliz por jogar aqui no Queen’s. Desde a primeira partida, sinto o amor da torcida. Eu diria que é impossível vencer esse tipo de partida sem eles, sem a energia que eles trazem para mim”, continuou.

Perguntado sobre com espera que será a grande final contra Alex de Minaur, Alcaraz pontuou: “Vai ser um grande desafio para mim. O jogo dele é muito bom na grama. Ele saca tão plano. Ele vai ser muito perigoso aqui na grama”.

“Mas penso em mim, estou pensando no meu jogo. Vou tentar colocar o meu jogo na partida. Vou tentar não pensar no adversário. É só curtir a final, curtir jogar aqui e vamos ver no que dá”, finalizou.