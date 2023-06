Alcaraz busca o Nº 1 novamente esta semana. Tiafoe no top 10

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 9:40 Compartilhe

Em novo ranking divulgado nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais, Novak Djokovic se manteve pela 389ª semana como o número 1 do mundo, pela segunda seguida.

Mas o sérvio sofre uma ameaça do espanhol Carlos Alcaraz. Nole tem 7595 contra 7175 de Alcaraz que joga o ATP 500 de Queen´s, em Londres. Basta que o murciano conquiste o troféu para ir ao 7675 e desbancar o sérvio, chegando em Wimbledon como o primeiro da ATP. Djokovic descansa nesta semana e na grama só disputa o Aberto da Inglaterra.

Daniil Medvedev perdeu terreno descartando 255 pontos e ficou com 5845, distando da briga pelo topo. Os demais se mantiveram no grupo com uma mudança no top 10, a chegada do americano Frances Tiafoe, campeão em Stuttgart, na Alemanha, justo no décimo lugar deixando o russo Karen Khachanov como o 11º e o canadense Felix Aliassime em 12º. É a primeira vez desde maio de 2012 que dois americanos figuram no seleto grupo, na ocasião, Mardy Fish e John Isner estavam por lá.

Campeão em Hertogenbosch, na Holanda, o local Tallon Griekspoor subiu nove e foi ao 29º posto, seu melhor desempenho.

