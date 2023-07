Alcaraz bate Rune e busca revanche contra Medvedev em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 14:36 Compartilhe

Carlos Alcaraz, de 20 anos, carimbou seu passaporte, nesta quarta-feira, para uma semifinal inédita no torneio de Wimbledon, o mais tradicional do esporte, disputado na grama do All England Club.

Jogando na mítica quadra central lotada, ele derrotou o dinamarquês Holger Rune, sexto colocado, por 3 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/3) 6/4 6/4 após 2h20min de duração.

O duelo foi histórico sendo o primeiro entre tenistas abaixo dos 21 anos nas quartas do torneio britânico.

Alcaraz mantém a série na grama somando sua décima vitória seguida. Ele vem do troféu no ATP 500 de Queen´s, em Londres, na Inglaterra.

Esta será a terceira semifinal de Grand Slam de Carlitos que é o atual campeão do US Open e parou na semi de Roland Garros diante de Novak Djokovic.

Ele tentará final inédita contra o russo Daniil Medvedev, na sexta-feira, que derrotou o americano Christopher Eubanks em cinco sets.

O russo o derrotou de forma acachapante em Wimbledon em 2021 e portanto tentará a vingança. Este ano os dois se encontraram pela segunda vez na final de Indian Wells e Alcaraz venceu com facilidade.

O jogo

O primeiro set foi chave com games confirmados e Alcaraz vencendo no detalhe no tie-break. No segundo e terceiro sets uma quebra para Alcaraz em cada, sempre no começo da parcial. Rune lutava com o serviço, salvou match-point no oitavo game, mas não foi capaz de acompanhar a força do adversário que fechou no quarto match-point.