Alcaraz bate Korda e encara Minaur por título inédito em Queen’s

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 15:04 Compartilhe

O espanhol Carlos Alcaraz, 2º da ATP, está na grande final do ATP 500 de Queen’s, na Inglaterra, após superar o norte-americano Sebastian Koda, 32º, e lutará por título inédito na carreira contra o australiano Alex de Minaur, 18º.

Principal favorito ao título do tradicional torneio em Londres, Alcaraz precisou de 1h22 para fechar o placa em 6/3 6/4 tendo convertido dois aces conta nove de Korda, que colocou em prática seu jogo agressivo, disparou 21 bolas vencedoras contra 20 do espanhol e cometeu 16 erros não-forçados contra cinco de Alcaraz.

O espanhol abriu a partida quebrando o saque do norte-americano, que devolveu na sequência. A disputa seguiu acirrada, com os tenistas salvando beakpoints em quase todos os games da parcial. Alcaraz, que venceu o 3º game de zero, o único da parcial, conquistou nova quebra no 8º game e sacou firme para o set.

Na segunda etapa, Alcaraz conquistou a quebra no 3º game, abriu 3/1 e foi administrando a vantagem. Demonstrando que ia busca a virada, Korda pressionou na devolução, venceu o único game de zero no set, o 7º, mas não conseguiu se impor.

Jogando sua primeira final da carreira na grama, Alcaraz encara o austaliano Alex de Minaur, 18º, que venceu o dinamaquês Holger Rune, 6º, em 6/3 7/6 (7-2).

Minaur e Alcaraz lutam por título inédito. Os dois se enfrentaram uma única vez no circuito profissional, na chave de Barcelona em 2022, e o espanhol levou a melhor em um jogo muito apertado.