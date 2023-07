Alcaraz bate Coric na Copa Hopman, mas Espanha está eliminada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 16:30 Compartilhe

Carlos Alcaraz, número 1 do mundo e vindo do título em Wimbledon, venceu, neste sábado, sua partida de simples no duelo entre Espanha x Croácia pela Copa Hopman, realizada no saibro de Nice, na França.

O espanhol marcou 6/3 6/7 (10/8) 10/5 sobre Borna Coric, 15º colocado. Ele já havia batido David Goffin nesta quinta-feira em sua primeira partida após o troféu no Aberto dsa Inglaterra no domingo.

A Espanha perdeu o primeiro jogo com Rebeka Masarova caindo diante de Donna Vekic. O time espanhol, derrotado por 2 a 1 pela Bélgica, precisava vencer todos os jogos para ir à final e portanto está eliminado. Ainda haverá o confronto de mistas com Alcaraz e Masarova em ação.

O próximo torneio de Alcaraz será o Masters de Toronto, em agosto.