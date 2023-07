Alcaraz arrasa Medvedev e encara Djokovic na final de Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 14/07/2023 - 14:58 Compartilhe

Teremos a sonhada final de Wimbledon! Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, derrubou o terceiro colocado, Daniil Medvedev com autoridade nesta sexta-feira e garantiu vaga na decisão pela primeira vez em Londres.

O jovem de 20 anos derrotou o russo por contundentes 3 sets a 0 com um triplo 6/3 em apenas 1h49min de duração na quadra central do All England Club.

Esta é a terceira participação de Carlitos no torneio e já alcança sua primeira final. Ele vence pela 11ª vez seguida no piso de grama após conquistar o ATP 500 de Queen´s, também em Londres.

Ele vai enfrentar, no domingo, às 10h, o sérvio Novak Djokovic na final buscando seu segundo título de Grand Slam em sua segunda final. Alcaraz foi campeão do US Open ano passado, não jogou o Australian Open, foi semifinalista em Roland Garros perdendo para Djokovic em final onde sentiu cãibras.

Ele jogará por seu 12º troféu na carreira e o sexto na temporada.

São dois jogos contra Djokovic com uma vitória ano passado em Madri e a derrota em Roland Garros. Será o primeiro embate no piso de grama.

Djokovic soma 34 vitórias seguidas em Wimbledon e busca o quinto título seguido e oitavo na carreira no torneio. Djoko buscará seu 24º título de Grand Slam.

O jogo

Alcaraz veio determinado a dominar Medvedev que jogava sua primeira semi em Wimbledon e conseguiu. Uma quebra no primeiro set, duas no segundo, no terceiro abriu vantagem, permitiu que o russo voltasse devolvendo-a, mas tornou a quebrar para fechar por 6/3 com uma bela passada.