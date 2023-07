Alcaraz após título de Wimbledon: ‘Djokovic ainda é o melhor’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/07/2023 - 14:38 Compartilhe

A conquista do título de Wimbledon no domingo não fez Carlos Alcaraz subir no salto. Em palavras ao Tennis Channel, o espanhol disse ainda considerar Novak Djokovic o melhor do mundo.

“Ainda considero Novak o melhor. Eu tenho que vencê-lo mais de uma ou duas vezes. Provavelmente para outros jogadores, eu sou o melhor. Eu sou o alvo de todos agora. Mas eu tenho Novak em meus olhos. Eu realmente quero jogar mais contra ele”, disse o espanhol após derrotá-lo em cinco sets na final de Wimbledon.

Alcaraz é o número 1 do mundo e enfrentou Djokovic apenas três vezes somando duas vitórias.