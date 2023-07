Alcaraz amplia vantagem como Nº 1 e se classifica para o ATP Finals

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/07/2023 - 11:05 Compartilhe

Campeão de Wimbledon, seu segundo Grand Slam, o espanhol Carlos Alcaraz ampliou sua vantagem na liderança do ranking em nova tabela divulgada pela Associação dos Tenistas Profissionais nesta segunda-feira.

A vantagem que era mínima agora passa a ser de 880 pontos com os 9675 do espanhol que somou 2000 pelo troféu contra 8795 de Djokovic que somou 1200 pelo vice.

Carlitos terá 450 pontos a serem descontados nas próximas semanas da final do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, e ATP 250 de Umag, na Croácia, mas só será ameaçado no começo de agosto por Djokovic com o início da temporada de verão americano.

Alcaraz soma sua 29ª semana no topo do ranking da ATP e ultrapassará a marca das 30.

O top 10 ficou intacto da ATP na semana com Daniil Medvedev em terceiro seguido por Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev, Jannik Sinner e os americanos Taylor Fritz e Frances Tiafoe.

Christopher Eubanks, que fez quartas, subiu 12 e foi destaque indo ao 31º lugar.

Alcaraz carimbou sua classificação para o ATP World Finals sendo o primeiro a garantir a vaga. Ele assumiu a ponta do ranking do ano com 6675 pontos contra 5945 de Novak Djokovic que está bem perto da vaga e 5120 de Daniil Medvedev. Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner estão empatados em quarto lugar com 3175. Holger Rune, Andrey Rublev e Casper Ruud fecham o top 8 da temporada.