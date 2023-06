Alcaraz almeja chegar no nível de Djokovic para derrotá-lo em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 16:28 Compartilhe

Carlos Alcaraz, que voltará ao topo do mundo nesta segunda-feira, celebrou sua conquista inédita na grama no ATP 500 de Queen´s, em Londres. Ele comentou sobre o favoritismo para Wimbledon após o troféu.

“Não há expectativas. Se eu não criar expectativa, eu ganho”, disse Alcaraz entre brincadeiras. “Não, honestamente, estou muito confiante agora indo para Wimbledon. Terminei a semana jogando em alto nível. Neste momento, sinto-me um dos favoritos para vencer Wimbledon. Para ser sincero, preciso ganhar mais experiência na grama. Mesmo que ganhe o título, só joguei onze jogos na grama na minha carreira. Depois de vencer grandes jogadores e com o nível que tenho jogado, considero-me um dos favoritos ou um dos tenistas capazes de vencer Wimbledon”, disse o espanhol que destacou não se preocupar com um incômodo físico que sofreu ao longo da final contra o australiano Alex de minaur o qual marcou um duplo 6/4.

“Aconteceu na final. É algo que não senti ao longo da semana, mas acho que é normal. Todos os jogadores têm problemas durante a semana ou ano que você tem que cuidar. Não é nada sério. Vamos trabalhar esta semana antes de Wimbledon para chegar a 100%. Não é algo que me preocupe.”

Sobre o saque na grama, ele destacou a importância: “Eu me vejo com muitas armas na grama. Eu tento acertar grandes golpes o tempo todo. Melhorei muito meu saque. Eu sempre tento dominar com a minha direita. Hoje o serviço tem sido uma arma muito útil para mim. Salvei muitos momentos difíceis graças ao saque. É algo em que venho trabalhando nos últimos meses e na grama é mais importante do que em outras tacadas. Me considero um bom jogador na grama com todas as armas que tenho”.

Ele colocou Nobak Djokovic como principal favorito: “Novak é o principal favorito para vencer Wimbledon, isso é óbvio, mas vou tentar jogar nesse nível para ter chances de vencê-lo ou chegar à final. Muitos tenistas chegam com um alto nível de confiança, por exemplo, Bublik. Tenho que jogar meu melhor tênis. Terei minhas opções, mas vejo o Novak como o principal favorito”.

O possível encontro com Nole só se daria na final.