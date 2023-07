Alcaraz alcança a 30ª semana no topo do ranking, mas perde vantagem

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 8:58 Compartilhe

O espanhol Carlos Alcaraz manteve a liderança do ranking pela 30ª semana, a quinta consecutiva, nesta segunda-feira, mas perdeu pontos e um pouco da vantagem que tinha para Novak Djokovic.

Ele perdeu 300 pontos referentes à final do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, no ano passado e ficou com 9375 contra 8795 de Novak Djokovic. Alcaraz perderá mais 150 na próxima segunda-feira da final do ATP 250 de Umag, na Croácia.

O top 10 se manteve intacto com Daniil Medvedev em terceiro com Casper Ruud em quarto e perdendo 100 pontos. Stefanos Tsitsipas é o quinto, Holger Rune o sexto e Andrey Rublev o sétimo. O russo, campeão em Bastad, somou 250 e ficou bem perto de Rune, a menos de 100 de vantagem.

Jannik Sinner, Taylor Fritz e Frances Tiafoe completam o top 100.

Campeão em Newport, nos EUA, Adrian Mannarino subiu 11 e é o 27º. Campeão em Gstaad, o argentino Pedro Cachin subiu 41 e é o 49º, pela primeira vez no top 50.