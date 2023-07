Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, sofre ‘transfer ban’ e não pode mais contratar; entenda

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 8:53 Compartilhe

Na manhã desta quarta-feira, o diário britânico “Mirror” informou que o Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, está proibido pela Fifa de realizar novas transferências. Mesmo contando com o aporte do Fundo de Investimento Público local (PIF), a punição terá duração de três janelas de transferências.

A sanção foi imposta pela federação máxima do futebol mundial devido a um pagamento não realizado pela diretoria dos Cavaleiros de Najd. Em 2018, o atacante nigeriano Ahmed Musa foi contratado junto ao Leicester por um valor total de 14 milhões de euros, incluindo bônus de metas. Porém, os 460 mil euros das metas alcançadas não foram pagos até o momento, o que levou a entidade a punir o clube árabe.

A primeira intimação veio em 2021, mas o Al-Nassr não fez o pagamento à ocasião, como havia sido combinado. Dois anos depois, a Fifa agiu e trouxe o transfer ban. Porém, a punição pode ser declinada caso o valor seja transferido aos cofres do Leicester, o que novamente foi prometido pela equipe do Oriente Médio.

Nesta janela, movimentações importantes já foram realizadas pelo clube no mercado de transferências. Dentro das quatro linhas, o PIF viabilizou a contratação de Marcelo Brozovic, meia croata da Inter de Milão, por 18 milhões de euros. O marroquino Hakim Ziyech, um dos destaques da última Copa do Mundo, também havia fechado verbalmente, mas a negociação esfriou devido a uma reprovação nos exames médicos iniciais.

Na área técnica, o Al-Nassr se reforçou com uma importante saída no futebol brasileiro. O treinador português Luís Castro comandava o Botafogo, líder do Brasileirão, mas recebeu uma proposta para receber o dobro do salário no Oriente Médio e deixou o Fogão para assumir os Cavaleiros.

Com o Fundo de Investimento Público, outros três clubes também se beneficiaram. Nomes como Kanté, Benzema, Roberto Firmino, Rúben Neves e Koulibaly se distribuíram entre Al-Ahli, Al-Ittihad e Al-Hilal, além do treinador Jorge Jesus. A nova onda do mundo árabe trouxe visibilidade e também ajudou os clubes menos relevantes; o Al-Ettifaq, apenas 7º colocado da Saudi Pro-League em 2022-23, anunciou a chegada do técnico Steven Gerrard.