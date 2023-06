Al-Ittihad anuncia contratação de Kanté

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 19:46 Compartilhe

O Al-Ittihad anunciou nesta terça-feira a contratação do volante N’Golo Kanté, de 32 anos, que estava no Chelsea. A chegada do francês é o segundo reforço do clube de Jeddah para a temporada, visto que a equipe também acertou a chegada de Karim Benzema recentemente.

Kanté foi peça-chave da seleção da França na Copa do Mundo de 2018, quando os “Le Bleus” conquistaram o segundo título mundial de sua história. O volante estava no Chelsea desde a temporada 2016/17, quando foi contratado após brilhar no Leicester, campeão da Premier League 2015/16 de forma memorável.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

"لا تصدق الشائعات" ⛔️

كانتي اتحادي ✍️????

???? to ????#WelcomeBox2Box pic.twitter.com/yQ225WrQLt— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 20, 2023

+ Cristiano Ronaldo quebra mais uma marca e dispara: ‘Não persigo recordes, eles me perseguem’

Pelo clube de Londres, Kanté atuou em 269 partidas, marcou 13 gols e deu 16 assistências. Em sua longa passagem pelo Stamford Bridge, o volante conquistou a Premier League em 2016/17, a Liga Europa 2018/19 e a Uefa Champions League 2020/21, além do Mundial de Clubes da Fifa.

A contratação de Kanté faz parte do investimento do PIF (Fundo de Investimentos Públicos), que assumiu a gestão financeira de quatro grandes clubes sauditas (Al Nassr, Al Ittihad, Al Hilal e Al Ahli) e segue injetando uma elevada quantia de dinheiro para tornar o campeonato saudita atrativo, visando que o país sedie a Copa do Mundo de 2030.

E MAIS: