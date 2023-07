Al-Hilal, clube de Jorge Jesus, faz proposta por destaque da Premier League, afirma jornalista

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 10:12 Compartilhe

O jornalista Fabrizio Romano afirmou, na manhã desta quarta-feira, que o Al-Hilal, time de Jorge Jesus na Arábia Saudita, está investindo pesado na contratação do centroavante Aleksandar Mitrovic, do Fulham. Segundo as informações, uma proposta inicial de 30 milhões de euros foi feita para os Cottagers e o atleta tem interesse na transferência.

O valor de mercado do sérvio está estimado em 28 milhões de euros, mas os ingleses não têm interesse em aceitar a primeira oferta e desejam mais dinheiro para liberar o atacante. Dinheiro, inclusive, não é o problema para nenhum dos lados na negociação: enquanto o Crescente tem contado com o aporte do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita para fazer grandes investimentos no futebol europeu, o Fulham tem como proprietário o bilionário Shahid Khan, dono do Jacksonville Jaguars (franquia da NFL), da Flex-N-Gate (empresa automotiva) e co-dono da All Elite Wrestling (empresa de luta livre), junto a seu filho Tony Khan.

A recusa do belga Romelu Lukaku nas últimas semanas fez com que o atacante entrasse na mira do clube do Oriente Médio após ótima temporada na Inglaterra. Depois do acesso em 2021-22, Mitrovic foi um dos destaques dos Lilywhites na Premier League. Foram 14 gols e uma assistência em 24 jogos, ajudando a equipe a terminar a competição entre os 10 primeiros.

Al Hilal have submitted formal bid to sign Aleksandar Mitrović ????????????????

Fulham have no intention to accept €30m fee, Al Hilal will insist.

Mitrović, among top targets after Lukaku’s decision to reject Saudi side 20 days ago.

More talks after announcing Sergej Milinković Savić. pic.twitter.com/rYDezSN1mj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023

Além do interesse em Aleksandar, outras movimentações importantes foram realizadas pelo Al-Hilal nesta janela do verão europeu. O zagueiro Kalidou Koulibaly foi contratado pelo clube árabe junto ao Chelsea, em transação que custou 24 milhões de euros. Logo depois, uma transação ainda maior: Rúben Neves, meia português alvo do Barcelona, chegou por 55 milhões de euros do Wolverhampton.

Na área técnica, o Crescente acertou o retorno de Jorge Jesus, ex-Flamengo. O treinador, compatriota de Rúben Neves, estava livre no mercado após deixar o Fenerbahce e era listado internamente pela Seleção Brasileira, mas optou pelo Oriente Médio. Quem está próximo de um acerto é o companheiro de seleção de Mitrovic, o sérvio Sergej Milinkovic-Savic. A Lazio aceitou uma proposta de 40 milhões de euros pelo meio-campista e os exames médicos iniciais devem ser realizados nas próximas horas.