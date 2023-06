Al Hilal anuncia contratação de Rúben Neves, ex-Wolverhampton, até 2026

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 15:59 Compartilhe

O futebol árabe vai contar com mais um grande jogador na próxima temporada. Na tarde desta sexta-feira (23), o Al Hilal anunciou a contratação de Rúben Neves, ex-Wolverhampton, da Inglaterra. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a chegada do volante ao clube saudita custou 55 milhões de euros (cerca de R$286 milhões), com vínculo até junho de 2026.

Após seis anos no Wolves, o português marcou a primeira grande contratação do clube na atual janela de transferência, enquanto o rival Al-Ittihad caminha para ter um forte time, com as chegadas de Benzema e Kanté, além do interesse no goleiro Mendy, do Chelsea. Agora com Rúben, o Al Hilal mira em Koulibaly, também dos Blues.



Aos 26 anos, Rúben Neves chega ao futebol árabe após nove anos na Europa, entre o Wolves e Porto, onde foi revelado. Pelo clube inglês, soma 253 jogos e 30 gols. Pela seleção portuguesa, disputou 41 partidas e conquistou a Liga das Nações, em 2019.