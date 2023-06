Al-Hilal anuncia a contratação do zagueiro Koulibaly, ex-Chelsea

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 10:10 Compartilhe

Al-Hilal anunciou mais um reforço neste domingo. Kalidou Koulibaly chega ao futebol saudita com contrato válido até junho de 2026 após curta passagem pelo Chelsea.

Segundo jornalista Fabrizio Romano, o clube da Arábia Saudita pagou 23 milhões de euros para garantir a chegada do zagueiro senegalês. A Inter de Milão também havia feito uma proposta pelo jogador, que foi recusada, antes do acerto com o Al-Hilal.

Na temporada que passou no Chelsea, o senegalês participou de 32 partidas, fez dois gols e deu uma assistência. Koulibaly é o segundo grande reforço do Al-Hilal para a próxima temporada e se juntará ao meia português Rúben Neves, ex-Wolverhampton.