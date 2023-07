Al-Ahli, da Arábia Saudita, mira contratação de atacante do Manchester City

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 16/07/2023 - 10:22 Compartilhe

A atual janela de transferência do futebol internacional tem como principal destino a Arábia Saudita. Grandes nomes da Europa figuram as recentes contratações e agora o Al-Ahli deseja Mahrez, campeão da Champions League com o Manchester City.

O argelino de 32 anos renovou com o clube inglês na temporada passada até junho de 2025, mas a provável oferta pelo jogador pode concretizar a saída. Segundo a imprensa saudita, o Al-Ahli estaria disposto a pagar 30 milhões de libras (cerca de R$188 milhões) pela contratação e o atacante receberia cerca de £43 milhões por ano (em torno de R$269 milhões), além de bônus, por dois anos de contrato.

O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, Al Hilal e Al-Ittihad foram os principais clubes da janela de transferência, ao lado do Al-Ahli, que teve a chegada de Édouard Mendy, ex-goleiro do Chelsea.

Riyad Mahrez chegou ao Manchester City em 2018, depois de se destacar no Leicester. Em cinco temporadas, o jogador fez 78 gols e 56 assistências em 236 jogos. Na última, venceu a Champions League e a Premier League.