Ah Ahli, da Arábia Saudita, oficializa proposta por meio-campista do Barcelona

O poder financeiro da Arábia Saudita tirou qualquer segurança de permanência de jogadores em clubes europeus. O novo desejo do Al Ahly é Franck Kessié, meio-campista do Barcelona que, segundo o jornalista espanhol Gerard Romero, do Jijantes, já recebeu uma proposta. O clube árabe ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$105 milhões) pela contratação do Marfinense.

Anteriormente, na terça-feira (27), o jornal ‘Mundo Deportivo’ noticiou o interesse da Liga Saudita no jogador, e nesta quarta-feira (28), tornou-se conhecido o clube disposto a contratá-lo. No futebol árabe, o jornalista também informou que Kessié vai receber 10 milhões de euros por ano (em torno de R$52 milhões).

O valor oferecido ao jogador pode ser um fator crucial no peso para a ida à Arábia Saudita. O ‘Mundo Deportivo’ informou, também, que o desejo do camisa 19, se concretizar a saída do futebol espanhol, seria a transferência para clubes da Bundesliga ou Premier League.

Com contrato até 2026, Franck Kessié chegou ao Barcelona na última temporada vindo do Milan, após cinco temporadas. Em 2022/23, o marfinense jogou 43 partidas, sendo 16 como titular, e marcou três gols e três assistências.