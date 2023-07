!Agora vai! Lucas Moura dá sinal verde ao São Paulo e acordo com time dos EUA é detalhe a ser resolvido para anúncio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 16:30 Compartilhe

O sonho está próximo de se tornar realidade no São Paulo. Depois de anunciar oficialmente a contratação de James Rodríguez, o time do Morumbi está a um acerto com o Los Angeles FC da MLS, liga de futebol dos EUA, para anunciar oficialmente o retorno de Lucas Moura, atacante revelado pelo clube e idolatrado pela torcida.

Conforme o Lance! apurou nesta segunda-feira (31), Lucas e seu estafe sinalizaram ao Tricolor que aceitam o acordo proposto para que ele fique no Morumbi pelo menos até o final do ano.

Ou seja, para que o campeão da Copa Sul-Americana oficialize seu retorno, precisa-se que um terceiro elemento na negociação aceite as condições: o clube estadunidense.

O plano inicial do São Paulo era o de acertar o empréstimo de Lucas até janeiro após ele assinar um contrato de longa duração com o Los Angeles FC. Isso porque a franquia da MLS atualmente preenche todas as vagas para jogadores estrangeiros em seu plantel. O jogador só teria espaço na próxima temporada. Com isso, o Tricolor seria a melhor das alternativas para que ele mantenha o ritmo de jogo.

Na verdade, a ideia da diretoria encabeçada por Julio Casares e que foi aceita por Lucas Mouras não tem nada de novo. Já foi usada pelo Tricolor em 2014 com outro ídolo revelado no clube: Kaká.

Na ocasião, o então meia deixou deixou o Milan, da Itália, e acertou um contrato com o Orlando City. Entretanto, como as regras de transferências e limite de estrangeiros não permitiram a chegada imediata do pentacampeão mundial à franquia da MLS, ele acabou emprestado ao São Paulo para atuar no Morumbi no segundo semestre daquela temporada.

Entretanto, desta vez um problema atrapalha os planos são-paulinos: o fechamento da janela de transferências na próxima quarta-feira (2/8). Caso assine com o Los Angeles FC antes do Tricolor, Lucas teria dois dias apenas para atender toda a burocracia e acertar o empréstimo até o final do ano ao Morumbi.

Por outro lado, o plano dos cartolas é o de Lucas assinar um contrato curto e em seguida já deixar encaminhado o pré-contrato com os estadunidenses. Desempregado desde o término do seu vínculo com o Tottenham, da Inglaterra, em junho, o atacante não precisaria cumprir o prazo da janela por chegar ao São Paulo como ‘free agent’, ou seja, sem nenhum tipo de acordo anterior com ninguém. Foram assim que chegaram os dois reforços são-paulinos até agora nessa janela: James e Alexandre Pato.

Reuniões entre dirigentes do São Paulo, do Los Angeles FC e do estafe de Lucas acontecem durante todo o dia para se chegar a um entendimento. A expectativa, otimista, por parte do tricolores é que o anúncio ocorra até esta terça-feira (1/8).

Valores de quanto Lucas Moura receberá nesta segunda passagem pelo Morumbi não são revelados. A reportagem estimou com conselheiros que os salários serão pouca coisa a mais que o teto estabeelcido pelo clube, que corresponde aos vencimentos do atacante Calleri.

O Tricolor monitora desde o início do ano a situação de Lucas. Conversou com seu estafe e com ele várias vezes e, sem fazer proposta, deixou as portas abertas para o retorno do atacante, vendido em 2012 ao PSG, da França, após ajudar na conquista da Copa Sul-Americana.

Os prazos para inscrição nas competição são os mesmos de James: até segunda-feira (31) para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ante o San Lorenzo, da Argentina, até dia 8 de agosto para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o rival Corinthians. E dia 26 de agosto para o restante do Campeonato Brasileiro.

PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO

3/8 (quinta) – San Lorenzo – 19h* – Nuevo Gasómetro – oitavas – Sul-Americana

6/8 (domingo) – Atlético-MG – 16h* – Morumbi – Brasileirão

10/8 (quinta) – San Lorenzo – 19h* – Morumbi – oitavas – Sul-Americana

13/8 (domingo) – Flamengo – 18h30* – Maracanã – Brasileirão

16/8 (quarta) – Corinthians – 19h30* – Morumbi – semifinal – Copa do Brasil

*horários de Brasília (DF)