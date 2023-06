Agora aposentado, multicampeão Bale comenta sobre clima do vestiário do Real Madrid: ‘Vencer é a mentalidade’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 14:21 Compartilhe

Um dos jogadores mais vitoriosos da história do Real Madrid é um dos que assumia não ter o futebol como prioridade. Gareth Bale viveu nove anos no Merengue e, entre polêmicas, partidas de golfe e lesões, conviveu com a pressão de jogar no maior clube da Europa.

Em entrevista à BT Sport, o galês comentou sobre a exigência que é ser jogador do Madrid e lembrou do episódio em que conversou com jogadores do Liverpool antes da final da Champions League de 2018, vencida por 3 a 1.

– Quando você entra no vestiário do Real Madrid, simplesmente se sente um vencedor. Obviamente, isso influencia o fato de você estar cercado por grandes jogadores, mas é difícil de explicar. Ganhar é a mentalidade daquele clube. Há mais pressão devido às expectativas do clube, dos torcedores e dos meios de comunicação – destacou.

– Me lembro de conversar com jogadores do Liverpool antes da primeira final da Liga dos Campeões em que nos enfrentamos, para eles dormirem porque estavam nervosos… Tínhamos uma mentalidade diferente. Só esperávamos vencer, e ainda mais em uma final, apesar de eles terem chegado jogando melhor do que nós.

Aposentado desde janeiro de 2023, Bale jogou no Real Madrid de 2013 à 2022 e fez parte do trio BBC, junto de Benzema e Cristiano Ronaldo, um dos mais vitoriosos do futebol. Juntos, os atacantes conquistaram cinco Champions League, quatro Mundiais de Clube, uma Copa do Rei, três La Liga, Supercopa da UEFA e Supertaça da Espanha.

