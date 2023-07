‘Agente Rafinha’? Lateral revela como foi o papo com James Rodríguez antes do acerto com o São Paulo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 6:04 Compartilhe

Companheiros no Bayern de Munique entre 2017 até 2019, Rafinha teve papel importante na chegada de James Rodríguez ao São Paulo. O lateral vinha conversando com o meia desde o início das negociações, explicando ao colombiano sobre o futebol brasileiro falar e a estrutura que encontrará no clube do Morumbi.

– Ele já falou faz alguns meses. Quando ele saiu do Olympiacos, a gente conversa sempre, é um amigo que tenho. Ele perguntou como era o clube, passei as informações e fiquei feliz de ele ter escolhido o São Paulo. Jogador de muita qualidade, classe mundial, tem um toque refinado, tem gol, bate muito bem na bola. A gente fica feliz de ter um jogador desse calibre ao nosso lado. É um cara que tem uma qualidade fora do normal. Um jogador desse nível aumenta (o patamar). Tenho certeza que vai nos ajudar muito – disse Rafinha após o empate com o Bahia.

Rafinha foi liberado pelo São Paulo para participar de um evento do Bayern de Munique na Alemanha, onde ele e James Rodríguez foram homenageados e teriam se encontrado pessoalmente.

O lateral foi alvo de críticas da torcida por ter ido ao amistoso das lendas do clube alemão pois a celebração ocorreu no final de semana que antecedeu o Majestoso contra o Corinthians, válido pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Com o acerto do colombiano, alguns torcedores agradeceram o papel que o lateral teve na negociação.

Rafinha fez questão de destacar a grandeza do Tricolor e disse que James não teve dificuldades em escolher o São Paulo como seu próximo clube.

– São Paulo é um time grande e jogador desse nível tem que vir para o São Paulo mesmo. É um cara de classe mundial, não foi difícil para ele. Quando o São Paulo busca um jogador, ele não pensa duas vezes, porque é um grande clube – enfatizou o lateral são-paulino.

James Rodríguez desembarcou no Brasil na noite deste domingo (30). O meia foi recebido pelos torcedores são-paulinos com festa no aeroporto, e irá conceder coletiva de apresentação durante a semana.