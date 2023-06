Advogado do Santos concorda e ‘aplaude’ punição imposta pelo STJD sobre confusões na Vila Belmiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 20:06 Compartilhe

Marcelo Mendes, advogado que representou o Santos no caso das confusões na Vila Belmiro, contra o Corinthians, concordou com a pena imposta pelo STJD. A Justiça determinou que o Peixe jogue sem torcida, dentro e fora de casa, por 30 dias.

Após José Perdiz de Jesus, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), definir a punição, o advogado do Peixe disse que aplaudia a sentença e revelou um receio da direção santista que a interdição da Vila Belmiro pudesse incentivar torcedores a perseguirem o elenco. Mendes também citou o “momento político conturbado” do Peixe.

– Perfeito, presidente. Passarei vossas palavras à diretoria do clube. E também chamar a atenção também que o temor do clube era que fosse feito uma interdição e onde quer que o Santos jogue, num momento conturbado que a política do clube vive, realmente, seria um risco. Porque esses vândalos iriam atrás, eventualmente, da onde o Santos fosse jogar. Então, eu até aplaudo a decisão de vossa excelência – disse Marcelo Mendes.

O Santos não deve recorrer da decisão e acatará a punição conferida do STJD.

A punição do STJD têm efeito imediato, proibindo a entrada de torcedores do Peixe em jogos como mandante e visitante, tanto no masculino quanto no feminino.

POSSÍVEL PUNIÇÃO

Além da suspensão preventiva, o clube deve ser julgado e pode levar multa de até R$ 100 mil, um gancho de até 10 jogos com portões fechados, além de correr risco de interdição.