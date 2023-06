Adversário definido! Santos disputará clássico na semifinal do Brasileirão Feminino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 22:57 Compartilhe

Após vencer duas vezes o Flamengo pelas quartas de final do Brasileirão Feminino, o Santos já conhece o seu adversário da semifinal da competição.

Por conta do chaveamento, o Corinthians será o desafiante das Sereias da Vila na próxima fase do torneio.

O rival alvinegro conseguiu a classificação após triunfar duas vezes diante do Cruzeiro. Como a fase mata-mata do torneio segue determinações de um sorteio prévio, e não a ordem de melhor campanha na primeira fase, o Santos terá pela frente a equipe que possui a melhor campanha da classificação geral.

No enfrentamento entre as duas equipes na competição, as atletas do Timão levarão a melhor depois de triunfar pelo placar simples de 1 a 0.

Os duelos acontecerão apenas no final de agosto, pois o Brasileirão Feminino irá parar para a realização da Copa do Mundo Feminina. Os confrontos serão disputados nos dias 26/08 e 02/09.