Adryelson sofre lesão na coxa, é substituído no segundo tempo e vira preocupação no Botafogo

Adryelson precisou ser substituído no segundo tempo do jogo entre Cuiabá e Botafogo. O zagueiro sentiu dores na coxa e precisou sair de campo para a entrada de Philipe Sampaio. O jogador será reavaliado no retorno ao Rio de Janeiro.

O defensor precisou ser atendido com gelo no banco de reservas da Arena Pantanal. O camisa 34 é um dos destaques da equipe alvinegra nesta temporada e se tornou uma preocupação para os próximos compromissos do Glorioso.

Apesar da lesão de Adryelson, os jogadores alvinegros conseguiram não ser vazados na Arena Pantanal. O Botafogo venceu o Cuiabá por 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares, e se manteve na liderança isolada do Brasileirão

O Glorioso entra em campo no próximo domingo (25), diante do Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O time de Luís Castro vai com tudo em busca de um importante resultado fora de casa.