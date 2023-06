Adryelson celebra fase no Botafogo, fala sobre Seleção Brasileira e rasga elogios para Luís Castro: ‘Extraordinário’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 18:11 Compartilhe

Adryelson concedeu entrevista na tarde desta segunda-feira (26) depois da vitória do Botafogo diante do Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque. O zagueiro celebrou seu atual momento no clube, falou sobre Seleção Brasileira e rasgou elogios para Luís Castro.

– Estou vivendo um grande momento, com bons números nesta temporada. Isso é muito importante para todo o grupo. Gosto de acompanhar os números, vejo no aplicativo que tem no clube, é muito importante acompanhar de perto – declarou Adryelson ao programa “Sportscenter”, da “ESPN”.

– Todo mundo sonha um dia em jogar na Seleção Brasileira. É um sonho que tenho desde pequeno. Já vesti a Amarelinha na base, mas atuar no time principal é um sonho. Todo mundo também almeja atuar na Europa, mas neste momento estamos focados no Brasileiro e na Copa Sul-Americana para terminarmos bem esse ano – completou Adryelson.

– Não tem o que falar dele (Luís Castro). É um professor extraordinário, um grande treinador. Estamos muito focados junto com ele nesse Brasileiro. Ele vem cobrando da gente nosso máximo, creio que está 100% focado no Botafogo- finalizou.

O Glorioso entra em campo na próxima quinta-feira (29), diante do Magallanes, às 21h, no Nilton Santos, pela ultima rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A equipe alvinegra busca uma vitória dentro de casa para se classificar diretamente para as oitavas de final da competição.