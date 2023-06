Ademir da Guia faz previsão sobre o Palmeiras em mais finais em 2023: ‘Sempre acredito’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 18:41 Compartilhe

O Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo, no último domingo, no Allianz Parque, por 1 a 0 e acabou se distanciando da liderança do Brasileirão. Quem esteve presente no estádio foi o ídolo Ademir da Guia, que rasgou elogios para a equipe histórica comandada por Abel Ferreira. O Divino disse acreditar em mais títulos do Verdão em 2023, mesmo com a dificuldade no Brasileiro.

Ademir, o maior campeão da história com 12 taças conquistadas entre as décadas de 60 e 70, foi convidado pelo Braza Restaurante, administrado pela empresa Gourmet Sport Hospitality (GSH), que também é dona do La Coppa e do Nagairô Sushi, todos presentes no Allianz Parque Perguntado se acreditava que ainda pudesse ver um time tão histórico do Palmeiras, ele revelou que sempre há esperança.

– Não é que a gente acreditava, mas você sempre tem que pensar que pode acontecer – disse o ídolo, que tem 902 jogos pelo clube.

Quando questionado se o Palmeiras poderia ser o campeão do Brasileirão, Ademir mencionou que o que define a vitória é um conjunto de fatores como o apoio da torcida e o desempenho dos jogadores.

– Acredito que vamos chegar à final de vários torneios, sendo o Brasileirão um dos mais difíceis. A gente sempre acredita, mas um conjunto de coisas são essenciais para que vitórias possam acontecer e títulos possam ser conquistados. Uma torcida que comparece, que lota o estádio e saí satisfeita e jogadores que jogam bem são alguns deles – finalizou.

Compareceram também ao jogo, outros dois grandes ídolos do Palmeiras. Edu Bala, que jogou com a camisa do time de 1969 a 1978, totalizando 482 jogos, e César Maluco, considerado um dos maiores artilheiros de todos os tempos, o ex-centroavante atuou de 1968 a 1974 no clube.

No início do Campeonato Paulista deste ano, a GSH alinhou uma parceria junto ao Allianz Parque para que os atletas das Academias das décadas de 60 e 70 fossem convidados para participar de ações nestes espaços, e essa parceria se estendeu para o restante da temporada, com as partidas da Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.