Abel revela propostas por jogadores do Palmeiras e garante: ‘Nossos reforços estão aqui’

O Palmeiras venceu Fortaleza por 3 a 1 neste sábado (22), no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a vitória, o técnico Abel Ferreira revelou nominalmente jogadores do Verdão que receberam propostas nesta janela de transferências e voltou a dizer sobre aproveitar a base e recuperar os atletas do elenco atual, afirmando que ‘nossos reforços estão aqui’.

– O Zé Rafael também foi um dos jogadores que teve uma oferta, até ele joga na 5, mas os nossos reforços estão aqui. Eu quero recuperar a base, quero esses jogadores que nos deram tantas alegrias e vão continuar a dar, que ganharam títulos em todas as temporadas que eu estive aqui e vão continuar lutando para ganhar. É só isso. E que a minha mãe não ouça, porque senão ela vai dizer “quatro épocas é muito, filho, volta para casa” – disse Abel Ferreira.

– Os jogadores tiveram e o treinador também teve (propostas), mas assinamos um contrato e temos obrigações a cumprir. Se quiser sair terá que pagar a cláusula, é simples. Se o clube entender que a oferta é baixa e é baixa para esses dois jogadores, mas se chegar um clube e pagar a cláusula do Gómez, Luan, Zé Rafael, Piquerez, Vanderlan, do treinador. Todos esses que citei tiveram ofertas.

Abel reiterou que o Palmeiras tem uma mentalidade campeã, reforçando o trabalho realizado no dia a dia clube, especialmente na parte psicológica. Ainda, sem citar nomes, o treinador do Verdão disse que há uma equipe ‘fora da caixa’ na tabela do Brasileirão, se referindo ao líder Botafogo.

– Os jogadores e o treinador do Palmeiras pensam dia a dia, em trabalhar com qualidade, recuperar os jogadores, evoluir os nossos atletas mais jovens. Pensamos em ter a máxima força técnica, tática e física, é isso que nós pensamos. Depois é um jogo de cada vez, entendo todas essas preocupações. Nossa responsabilidade é fazer aquilo que sabemos fazer como foi hoje, um jogo difícil, contra um adversário bem treinado.

– A prova disso é o futebol brasileiro, quando vocês olham para a tabela veem que está tudo certo, menos um que está fora da caixa. O resto tá tudo igual. Querem criar crise, confusões, mas parabéns para eles, tem sido extremamente competentes e eficazes. Não conheço nenhum campeão que só ganha e também nenhum que quando não ganha, não seja criticado. Então a mentalidade campeã é a que temos aqui dentro e vamos continuar fazendo o que sabemos fazer.

Com a vitória, o Verdão quebrou um jejum de cinco partidas sem vencer na competição e foi a 28 pontos, subindo para a terceira posição do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (30), contra o América-MG, às 16h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Brasileirão.