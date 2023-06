Abel recebe punição do STJD por ter puxado celular da mão de repórter após Atlético-MG x Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 18:36 Compartilhe

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, foi julgado e punido com um jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta terça-feira (27), por ter puxado o celular da mão de um repórter em uma confusão na zona mista do Mineirão após o duelo entre Atlético-MG x Palmeiras no dia 28 de maio, pelo Campeonato Brasileiro.

Abel foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileira de Justiça Desportiva (CBJD) – assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, e acabou sendo absolvido do pagamento de multa, podendo recorrer da decisão. O treinador português terá que cumprir a pena pelo Brasileirão. Logo, não comandará o Verdão no duelo diante do Athletico-PR, neste domingo (2), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 13ª rodada.

Na ocasião do dia 28 de maio, Abel Ferreira pegou o celular das mãos do produtor Pedro Spinelli, da Globo Minas, enquanto ele filmava uma discussão entre o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, com o quarto árbitro Ronei Cândido Alves, após o empate entre Atlético-MG e Palmeiras.

O treinador do Alviverde devolveu o celular apenas quando percebeu que estava sendo filmado por outro jornalista. Abel virou para ele e disse: “O futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade”. Na sequência, acompanhado de um segurança do clube, seguiu para os vestiários.

Segundo o técnico português, ele acreditava que fosse uma zona de acesso restrito, em que os jornalistas não poderiam entrar. No entanto, se tratava da zona mista, onde repórteres credenciados têm livre acesso. No dia seguinte, Abel fez uma chamada de vídeo com o profissional da Globo e pediu desculpas pelo ocorrido.