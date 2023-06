Abel leva em conta ‘injustiça’ na Data Fifa, mas vê outro motivo para a derrota do Palmeiras: ‘Não fomos eficientes’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 1:04 Compartilhe

O Palmeiras sofreu sua primeira derrota no Brasileirão ao ser batido por 1 a 0, pelo Bahia, nesta quarta-feira (21), na Fonte Nova. Mais do que a lamentação dos torcedores, quem ficou triste mesmo foi Abel Ferreira, que até levou em conta as ausências causadas pela Data Fifa, mas explicou o resultado pela falta de eficiência do ataque do Verdão. O time agora pode perder a vice-liderança da tabela para o Flamengo.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico do Alviverde acredita que a equipe fez tudo aquilo o que sempre faz e veio de um ótima semana livre de trabalho. Para o português, foram criadas chances suficientes para sair de Salvador com os três pontos, mas faltou colocar a bola para dentro.

– Na minha opinião, criamos oportunidades suficientes para fazer pelo menos um gol antes do nosso adversário. Infelizmente não conseguimos fazer, ou se fizemos as imagens não mostram, mas o futebol é isso, um dia tínhamos que perder, foi hoje, mas não da maneira que queríamos.

– Estou triste, porque produzimos o suficiente para sairmos daqui com outro resultado, não merecíamos perder, mas o futebol tem dessas coisas. Esses jogadores se prepararam para este jogo dentro daquilo que foram os números das finalizações, de chegar ao último terço, foi dentro do que nossa equipe produz, mas temos que entender que na eficiência não fomos felizes hoje – completou Abel.

Vale lembrar que Abel Ferreira não teve quatro titulares na partida desta quarta (21): Weverton, Rony e Raphael Veiga, que chegaram de Portugal horas antes do duelo, e estavam com a Seleção Brasileira, e Piquerez, que estava com a seleção do Uruguai e também chegou ao Brasil no dia do jogo contra o Bahia. O treinador alviverde chegou a citar uma falta de justiça por não poder contar com seus jogadores, mas preferiu valorizar aqueles que trabalharam para suprir essas ausências e quase conseguiram os três pontos.

– O que o treinador gosta é poder ter todos os jogadores disponíveis para poder escolher, o que não foi o caso hoje. Acho justo que eles sejam chamados para suas seleções, mas não parece justo que quem lhes paga os salários não possa ter tempo suficiente para utilizá-los, isso não é justo de maneira alguma. Mas de qualquer maneira fico triste, porque os rapazes se prepararam, trabalharam bem, mas infelizmente não conseguimos ser eficientes na hora de fazer gols, o que normalmente fazemos.

Já com o retorno de seus quatro titulares, o Palmeiras volta a campo no domingo (25), quando recebe o Botafogo, no Allianz Parque, às 16h, no que pode ser um duelo pela liderança do Brasileirão. Neste momento, o Verdão está dois pontos atrás dos cariocas, mas tem um jogo a mais.

