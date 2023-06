Abel lamenta imagens inconclusivas na derrota do Palmeiras e pede que Globo e VAR definam ângulo das câmeras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 1:12 Compartilhe

O Palmeiras foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (21), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Abel Ferreira lamentou as imagens inconclusivas em relação ao lance da finalização do atacante Artur, em que a bola supostamente teria entrado no gol adversário após falha do goleiro Marcos Felipe. Na ocasião, aos 45 minutos do primeiro tempo, o VAR checou a jogada, mas não validou o gol do Verdão.

– Espero que não hajam imagens confusas. Gostaria muito de chegar aqui para falar contigo e ter a certeza absoluta que a bola entrou e não tenho, como aconteceu contra o Atlético-MG em um impedimento ou não. A única coisa que eu peço é que quem comanda faça como nós fazemos, aprender com os erros para poder melhorar. Eu gostaria que em uma próxima vez houvesse uma imagem clara se a bola entrou ou não entrou – disse Abel Ferreira.

Além disso, o treinador português citou a jogada em que os jogadores do Alviverde pediram pênalti nos instantes finais do jogo alegando um possível toque na mão do adversário depois de cruzamento de Breno Lopes. O técnico do Verdão contestou que a Globo, emissora da partida, não transmitiu a repetição do lance. Ainda, Abel afirmou que muitos lances nos últimos anos ‘são contra o Palmeiras’, pedindo para que o VAR e a rede de televisão acertem melhor o ângulo das câmeras.

– São muitos lances nos últimos anos, desde que estou aqui, se calhar são muitas vezes contra o Palmeiras, ou se sou eu que estou a ver mal. Gostaria de ver no último lance, quando o Breno Lopes cruzou a bola, que a Globo mostrasse a repetição, não mostrou, não sei o porquê, pode ser que não tinha a câmera lá.

– Pode ser que não tenha sido nada, mas para todos nós ficarmos com a certeza das imagens, porque o VAR está aí para ajudar, se são as imagens da Globo que vão para o VAR, que sentem à mesa e se definam qual o ângulo que devemos colocar as câmeras, para no final todos nós possamos valorizar aquilo que nós gostamos, que é o futebol – concluiu Abel.

Com a derrota, o Palmeiras fica com 22 pontos na classificação, mas permanece na segunda posição, um ponto atrás do Botafogo, que ainda joga na rodada nesta quinta-feira (22), diante do Cuiabá, fora de casa. Caso o Flamengo vença sua partida, tomará a vice-liderança do Alviverde. Na próxima rodada, neste domingo (25), o Verdão recebe o Fogão no Allianz Parque, no que pode ser um duelo pela liderança.

