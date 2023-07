Abel Ferreira pode escalar seu Palmeiras ‘ideal’ pela primeira vez na temporada 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 5:57 Compartilhe

O Palmeiras passa por um dos momentos críticos da Era Abel Ferreira. Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, o Verdão precisa voltar a vencer no Brasileirão, no qual está há cinco partidas sem saber o que é triunfar. Para isso, Abel Ferreira terá uma carta na manga diante do Fortaleza, neste sábado (22), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Depois de metade da temporada já disputada, o treinador terá pela primeira o grupo completo para poder escalar seu time “ideal”.

Contamos o “time ideal” a partir do momento da chegada de Artur, após o Paulistão. O atacante foi contratado junto ao Bragantino e logo se adaptou à equipe, mostrando que era a peça que faltava para a engrenagem do treinador português. Mas desde que ele vestiu a camisa alviverde, uma série de problemas impediu que o 11 inicial fosse escalado da forma que comandante parece ter planejado para 2023.

A formação clássica do Palmeiras atual seria: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. De acordo com as informações fornecidas pelo clube durante a semana, todos esses atletas estão à disposição técnica para jogarem neste sábado (22). Será a primeira vez que todos eles poderão estar em campo juntos.

De lá para cá, uma série de desfalques acabou atrapalhando os planos de Abel. Primeiro foi Rony e Veiga, que depois do Paulistão precisaram se recuperar de lesão. Aí foi a vez de Marcos Rocha sofrer sua primeira lesão na temporada, o que impediu a escalação ideal mesmo com o retorno da dupla que estava fora de combate.

O pior “golpe” na ideia de Abel Ferreira foi a lesão de Murilo, que precisou passar por uma cirurgia no ombro e ficou quase dois meses sem poder atuar. Luan cumpriu bem o papel substituindo o companheiro de zaga, mas ainda assim não era o titular projetado pelo treinador. Com isso, o Verdão ficou todo esse tempo sem poder escalar o “11 ideal” mais uma vez. Lembrando que Artur não pôde jogar a Copa do Brasil por já ter defendido o Bragantino.

Nesse meio tempo, Marcos Rocha se lesionou mais uma vez, podendo retornar somente nas últimas semanas, outra vez impedindo que Abel pudesse levar a campo sua escalação “ideal”. Assim como Luan, Mayke cumpriu bem sua função nesses últimos tempos, mas para efeito de considerar o “11 ideal”, ainda não é formação clássica do treinador. E não podemos nos esquecer da lesão de Zé Rafael nesse meio do caminho.

Contra o Internacional, na teoria, seria o jogo perfeito para escalar todos os “eleitos” por Abel Ferreira. No entanto, Rony e Dudu acabaram sentindo dores e nem viajaram para Porto Alegre. Agora, contra o Fortaleza, parece que não há problemas para escalar o time, tendo todo o elenco disponível pela primeira vez em praticamente quatro meses.

Para quem quiser se agarrar em algum motivo para acreditar que o Palmeiras conseguirá sair da má fase, esse duelo com o Tricolor cearense com o elenco completo pode ser uma boa pedida. Em cenários como esse, a “força máxima” pode fazer a diferença no caminho de volta para os bons momentos.