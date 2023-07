Abel Ferreira ironiza crítica sobre postura, e jornalista rebate: ‘Arrogante’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 11:34 Compartilhe

Ao iniciar a coletiva pós-jogo do último sábado (22), o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, ironizou as críticas à postura corporal adotada por ele ao falar com os repórteres. A jornalista Lívia Nepomuceno, da “Band”, havia reclamado da forma como o português se senta para conversar com os profissionais da imprensa e reforçou a crítica após o novo episódio.

Durante o programa “Apito Final” do último domingo (16), Lívia apontou “soberba” na postura de Abel Ferreira durante as coletivas.

– O Abel deveria contribuir com essas melhorias que tanto pontua no futebol, nas coletivas, na sua postura, porque soa uma soberba muito grande quando se senta daquele jeito para falar com a imprensa. A leitura corporal é péssima – afirmou.

Na coletiva de imprensa depois da vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza por 3 a 1, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira perguntou aos jornalistas, em tom de ironia, se a postura escolhida estava apropriada.

– Estou bem sentado assim ou querem que eu me ajeite melhor? Estou bem assim? Só para saber como toda gente quer. Vou ficar assim, com as costas inclinadas – disse.

Ainda no sábado, o embate entra a jornalista e o treinador ganhou mais um capítulo. Através de postagem nas redes sociais, Lívia Nepomuceno chamou a postura de Abel Ferreira de “arrogante” e prometeu voltar a falar sobre o tema no próximo programa.

– Parece que andou treinando em casa. O seu coach é muito bom. Parabéns. Primeiro passo ok, mudou a postura corporal. Vamos para o segundo passo? Mudar a postura arrogante. A gente se encontra no ‘Apito Final’ – publicou.

A próxima edição do “Apito Final”, programa apresentado por Neto na tela da “Band”, vai ao ar neste domingo (23), a partir das 22h.