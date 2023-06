Abel Ferreira ‘ignora’ Luís Castro após vitória do Botafogo contra o Palmeiras no Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 19:01 Compartilhe

O Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0 neste domingo, no Allianz Parque, em jogo que valeu pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol solitário de Tiquinho Soares. Após o jogo, o técnico Luís Castro, do Glorioso, foi procurar o treinador do Palmeiras, seu compatriota Abel Ferreira, para cumprimentá-lo.

Contudo, Castro foi pego de surpresa ao ver que Abel desceu diretamente para o vestiário em vez de cumprir o protocolo de cumprimentar o treinador adversário logo depois do apito final.

Luís Castro e Abel Ferreira são conhecidos de longa data. Amigos desde os tempos de futebol português, os dois se enfrentaram outras seis vezes como técnicos ao longo da carreira.

Com a vitória, o Botafogo de Luís Castro segue na liderança absoluta do Brasileirão e chegou aos 30 pontos. O Glorioso está a sete pontos do vice-líder, que agora é o Grêmio. Por sua vez, o Palmeiras sofre a segunda derrota seguida e segue com 22 pontos, podendo terminar a rodada na quarta posição, em caso de vitória do Flamengo.