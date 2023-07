Abel Ferreira despista sobre retorno de Dudu na Libertadores e exalta ‘volta às bases’ do Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 19:01 Compartilhe

O Palmeiras conquistou uma importante vitória ao golear o América-MG, fora de casa, pelo Brasileirão. A goleada por 4 a 1 foi o segundo triunfo consecutivo do Verdão nessa retomada da boa fase, que veio após cinco partidas sem vencer no campeonato. Abel Ferreira fez questão de valorizar essa volta às bases do time, mas despistou sobre a volta de Dudu para as oitavas de final da Libertadores.

Em entrevista coletiva após o duelo em Belo Horizonte, o treinador do Verdão falou várias vezes no termo “voltar às bases”, que seria fazer o simples, o básico, algo que a equipe sempre vinha fazendo para chegar no sucesso que atingiu nos últimos anos. Além disso, isso significa a retomada da boa condição física e técnica, que acabou prejudicando o elenco e os resultados no último mês e meio.

– Os jogadores se preparam bem, voltamos às bases. Recuperar a equipe fisicamente, mentalmente, recuperar as nossas bases… Eu costumo dizer que quando o simples é bem feito, quando o básico é bem feito, é perfeito. Foi o que nós fizemos hoje aqui, voltamos às nossas bases, jogamos bem, os jogadores encararam o jogo de forma séria. Felizmente eles estão voltando a melhor forma física, foi o que nos afetou no último mês. É dar os parabéns, eles têm a minha admiração por todo o barulho que fazem fora e eles manterem a cabeça boa para fazer aquilo que sabem, que é treinar e se preparar para ganhar.

No entanto, esse retorno da forma física ainda não atingiu um dos principais nomes do elenco, que é Dudu. Desde a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, no dia 13 de julho, o camisa 7 não atua pelo Palmeiras. Apesar de a comissão técnica ter planejado a volta do atacante para esta quarta-feira (2), diante do Atlético-MG, pela Libertadores, Abel Ferreira não garantiu que o Baixola estará em campo.

– Sobre o Dudu, vamos ver. Ele foi mais um dos jogadores que jogou vários jogos no sacrifício. Infelizmente coincidiu em um período de não estarmos nas nossas máximas condições físicas, e isso refletiu nos jogos. Mas o futebol é assim mesmo, há coisas que não controlamos, coincidiu de vários jogadores, desde o nosso goleiro ao nosso centroavante, passando pelos pontas, como o Dudu, eles jogaram várias vezes no sacrifício. Esperar acima de tudo que ele se recupere, porque essa equipe mostrou várias vezes que todos juntos somos fortes. Não sei (se dá para jogar na quarta-feira). Ele não veio hoje, não sei – concluiu Abel.

O Palmeiras retorna para São Paulo ainda neste domingo para ter dois dias de preparação antes de voltar para Belo Horizonte, na terça-feira (1), onde joga contra o Atlético-MG, na quarta (2), às 21h30, no Mineirão, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.