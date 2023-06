Abel Ferreira dá pistas sobre o seu futuro no Palmeiras: ‘Quero estar onde sou feliz’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 7:53 Compartilhe

Após a derrota do Palmeiras para o Botafogo por 1 a 0 na noite deste domingo (25), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira, em entrevista coletiva, abriu o jogo sobre o seu futuro no Verdão. O treinador português afirmou que deseja estar ‘onde é feliz’ e que é necessário viver ‘um dia de cada vez’.

– Eu gosto de ser o capitão da minha alma e o dono do meu destino. E eu não quero falar em futurologia, vivendo o aqui e agora mesmo que seja duro. Derrota faz parte do futebol, ainda que me custe perder. Me motiva estar em um clube que honra aos seus funcionários, cumpre com os seus direitos. Grupo vencedor. O que me prende no Brasil, e sou responsável pelo que eu digo é não pelo que escrevem. Viver um dia de cada vez – disse Abel Ferreira.

– Quero estar onde quero e sou feliz e não vou alterar o que disse: gosto muito desse clube, desses jogadores. Fui jogador e sei quanto se empenharam. Não vamos ganhar sempre, mas sempre vamos lutar para ganhar.

O técnico do Alviverde reiterou o seu vínculo com o Verdão, que vai até o fim de 2024, mas deixou claro que tem o plano de fazer uma pausa após o fim de seu contrato para priorizar sua família. Ainda, Abel fez menção a uma declaração do filho do ex-técnico Telê Santana, reafirmando que o futebol e, consequentemente a imprensa, exige bastante dos profissionais da área.

– Tenho contrato até 2024 e quando cheguei tenho uma intenção é tenho um plano e vou fazer e tem duas maneiras: ou me mandarem embora ou chegar em 2024 e fazer minha pausa merecida porque meus pais merecem. O que o filho do Telê Santana disse me fez refletir porque é verdade o que ele disse. É muito intenso, são muitos jogos, vocês (imprensa) são muito exigentes, é uma imprensa pesada – concluiu Abel

Com a derrota neste domingo, o Palmeiras caiu para a quarta colocação do Brasileirão com 22 pontos, oito a menos que o Botafogo, líder da competição. O Verdão volta a campo nesta quinta (29), diante do Bolívar-BOL, às 21h (de Brasília), também no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo vale a liderança do grupo C da competição continental.