Abel Ferreira cumpre ‘promessa’ ao Palmeiras e vive período de trégua com a arbitragem

Apesar dos recentes ‘atritos’ com a arbitragem e o consequente alto número de cartões recebidos em jogos do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira parece finalmente ter chegado a um período de trégua. Cumprindo sua ‘promessa’, o treinador do Verdão não leva cartões há cinco jogos consecutivos, o que não acontece desde o início do ano.

Igualmente ao período atual, o técnico alviverde teve um período de cinco jogos sem receber cartões no início de 2023: contra Corinthians, Bragantino, Ferroviária, Guarani e São Bernardo (todos pelo Campeonato Paulista). A maior sequência também foi no começo da temporada, quando Abel não foi advertido em sete partidas seguidas (seis últimos jogos da temporada passada e o primeiro deste ano).

No final de maio, Abel Ferreira chegou aos 50 cartões desde que assumiu o comando do Palmeiras. Diante as polêmicas envolvendo suas constantes reclamações e sua relação com a arbitragem, o treinador ‘prometeu’ que não reclamaria mais e que deixaria os árbitros ’em paz’, e assim está fazendo.

– Embora não pareça, não adianta mais falar com os árbitros, vou deixá-los em paz. Já disse para o meu advogado ficar tranquilo, o Palmeiras pode mandá-lo embora, que comigo não vai ter mais problema nenhum, nem comigo, nem com a minha comissão técnica – disse Abel na entrevista coletiva após a partida contra o Internacional, no Beira-Rio.

O último cartão recebido por Abel foi há mais de um mês, no dia 25 de junho, quando foi advertido com amarelo no duelo diante do Botafogo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, passou ‘livre’ nas partidas contra Bolívar, Flamengo, São Paulo, Internacional e Fortaleza, igualando a sequência de cinco jogos do início do ano.