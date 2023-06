‘A Vila Belmiro tem que ser interditada’, pede Neto após confusão no clássico

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 22:30 Compartilhe

Os minutos finais de Santos x Corinthians foram marcados por uma confusão na Vila Belmiro. Alguns torcedores do Peixe atiraram sinalizadores no gramado, perto da grande área ocupada pelo goleiro Cássio. O ex-jogador Neto detonou a atitude dos santistas nas arquibancadas.

– Isso é um absurdo. A Vila Belmiro tem que ser interditada o ano inteiro. Tá aí a vergonha. Como que os torcedores entram assim no estádio? Isso já é premeditado. E se pega uma bomba dessa no Cássio? – disparou o ex-jogador, na transmissão da “Rádio Craque Neto”.

– Que vergonha, é vergonhoso. O clube que o Pelé jogou, para mim o maior clube do mundo. Uma vergonha o que a torcida fez, todas as bombas que jogaram. E em cima do Cássio de novo. Mas aqui não existe lei, não existe justiça – completou o apresentador.

Os sinalizadores começaram a ser atirados no gramado aos 42 minutos do segundo tempo. O árbitro Leandro Pedro Vuaden decidiu encerrar o jogo dois minutos depois, com o placar de 2 a 0 para o Corinthians. Os gols foram marcados por Yuri Alberto e João Lucas, contra.

